Despliegan operativo de bloqueo en el Barrio CECO I tras la aparición de un caso sospechoso de Coqueluche

El Municipio informó que en la mañana de este jueves se desplegó un dispositivo de bloqueo epidemiológico en el Barrio CECO I tras la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

Según detallaron, comenzó a las 9:30 en el sector delimitado por las calles Azopardo, Tierra del Fuego, Río Negro y Cortés, en el marco de un operativo desplegado de forma coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.