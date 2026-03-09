Entre noviembre 2023 y noviembre 2025 se perdieron 79.090 empleos | Infoeme
Lunes 09 de Marzo 2026 - 18:33hs
26°
Lunes 09 de Marzo 2026 - 18:33hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  economia
 - 9 de Marzo de 2026 | 18:26

Entre noviembre 2023 y noviembre 2025 se perdieron 79.090 empleos

Los datos corresponden a la Provincia de Buenos Aires. El ministro de Producción Augusto Costa informó que el año pasado la actividad creció 2,2%, pero en comparación con 2023 continúa 1,5 por debajo.

 

El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires participó este lunes de la conferencia de prensa de la gestión provincial junto al ministro de gobierno Carlos Bianco y la ministra de Mujeres y Diversidad Estela Díaz. 

 

Durante el informe proporcionado, Augusto Costa se refirió al informe titulado "Dinámica productiva provincial" Actividad económica, industria y empleo elaborado por el gobierno provincial. Los datos aportados revelan que la industria cayó 8,4%, la construcción 21,6% y el comercio 6,4% respecto al 2023.

 

La actividad industrial tiene 53,8% de utilización de la capacidad instalada y en sectores como el automotriz 30%, es decir, que 7 de cada 10 máquinas están apagadas y sin producir.

 

Además, la mitad de las empresas manifiestan tener dificultades para pagar proveedores, salarios y servicios precisó. 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME