Entre noviembre 2023 y noviembre 2025 se perdieron 79.090 empleos

El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires participó este lunes de la conferencia de prensa de la gestión provincial junto al ministro de gobierno Carlos Bianco y la ministra de Mujeres y Diversidad Estela Díaz.

Durante el informe proporcionado, Augusto Costa se refirió al informe titulado "Dinámica productiva provincial" Actividad económica, industria y empleo elaborado por el gobierno provincial. Los datos aportados revelan que la industria cayó 8,4%, la construcción 21,6% y el comercio 6,4% respecto al 2023.

La actividad industrial tiene 53,8% de utilización de la capacidad instalada y en sectores como el automotriz 30%, es decir, que 7 de cada 10 máquinas están apagadas y sin producir.

Además, la mitad de las empresas manifiestan tener dificultades para pagar proveedores, salarios y servicios precisó.