Dieron a conocer los nuevos horarios en espacios municipales

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio se informan los nuevos horarios de los diferentes espacios municipales que estarán vigentes durante los meses de enero y febrero.

A continuación se detallan los horarios por espacio:

-Museo Dámaso Arce

Martes a viernes de 9 a 12 horas

Miércoles a domingo de 18 a 21 horas

-Museo Hnos. Emiliozzi

Martes a viernes de 8 a 12 horas

Jueves a domingo de 18 a 21 horas

-Museos de los Pueblos

Martes a viernes de 8 a 13 hs

Sábados de 10 a 13 hs y los días con actividad programada de Olavarria en verano que será publicado en gacetilla y redes

-Centro Cultural Municipal “San José”

Lunes a viernes de 7 a 14 horas

Miércoles, jueves y viernes de 16 a 20 horas

Sábados y domingos de 18 a 21 horas.

-Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”

Martes a viernes de 8 a 14 horas

Sábado y domingo de 18 a 20 horas

Lunes: Cerrado

-Bioparque Municipal “La Máxima”

Martes a domingo de 8 a 20 horas

Reptilario: Domingo de 15 a 18 horas

Lunes: Cerrado

-CIIT (Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica)

Lunes a viernes: 8 a 14 horas

-Boletería del Teatro Municipal

Lunes a viernes de 7 a 14 horas

Días de espectáculo: hasta 2 horas antes de cada show.