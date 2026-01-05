Dieron a conocer los nuevos horarios en espacios municipales | Infoeme
Lunes 05 de Enero 2026 - 23:51hs
21°
Lunes 05 de Enero 2026 - 23:51hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  comunidad
 - 5 de Enero de 2026 | 19:17

Dieron a conocer los nuevos horarios en espacios municipales

Estarán vigentes durante los meses de enero y febrero.

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio se informan los nuevos horarios de los diferentes espacios municipales que estarán vigentes durante los meses de enero y febrero.

A continuación se detallan los horarios por espacio:

 

-Museo Dámaso Arce 

Martes a viernes de 9 a 12 horas

Miércoles a domingo de 18 a 21 horas

 

-Museo Hnos. Emiliozzi 

Martes a viernes de 8 a 12 horas

Jueves a domingo de 18 a 21 horas

 

-Museos de los Pueblos 

Martes a viernes de 8 a 13 hs

Sábados de 10 a 13 hs y los días con actividad programada de Olavarria en verano que será publicado en gacetilla y redes

 

-Centro Cultural Municipal “San José”

Lunes a viernes de 7 a 14 horas

Miércoles, jueves y viernes de 16 a 20 horas

Sábados y domingos de 18 a 21 horas.

 

-Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”

Martes a viernes de 8 a 14 horas

Sábado y domingo de 18 a 20 horas

Lunes: Cerrado

 

-Bioparque Municipal “La Máxima”

Martes a domingo de 8 a 20 horas

Reptilario: Domingo de 15 a 18 horas

Lunes: Cerrado

 

-CIIT (Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica)

Lunes a viernes: 8 a 14 horas

 

-Boletería del Teatro Municipal

Lunes a viernes de 7 a 14 horas

Días de espectáculo: hasta 2 horas antes de cada show.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME