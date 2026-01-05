Dieron a conocer los nuevos horarios en espacios municipales

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio se informan los nuevos horarios de los diferentes espacios municipales que estarán vigentes durante los meses de enero y febrero.
A continuación se detallan los horarios por espacio:
-Museo Dámaso Arce
Martes a viernes de 9 a 12 horas
Miércoles a domingo de 18 a 21 horas
-Museo Hnos. Emiliozzi
Martes a viernes de 8 a 12 horas
Jueves a domingo de 18 a 21 horas
-Museos de los Pueblos
Martes a viernes de 8 a 13 hs
Sábados de 10 a 13 hs y los días con actividad programada de Olavarria en verano que será publicado en gacetilla y redes
-Centro Cultural Municipal “San José”
Lunes a viernes de 7 a 14 horas
Miércoles, jueves y viernes de 16 a 20 horas
Sábados y domingos de 18 a 21 horas.
-Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”
Martes a viernes de 8 a 14 horas
Sábado y domingo de 18 a 20 horas
Lunes: Cerrado
-Bioparque Municipal “La Máxima”
Martes a domingo de 8 a 20 horas
Reptilario: Domingo de 15 a 18 horas
Lunes: Cerrado
-CIIT (Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica)
Lunes a viernes: 8 a 14 horas
-Boletería del Teatro Municipal
Lunes a viernes de 7 a 14 horas
Días de espectáculo: hasta 2 horas antes de cada show.