Reyes Magos: con los juguetes liderando, las ventas aumentaron por debajo del 1%

Las ventas de juegos y juguetes para el día de los Reyes Magos registró una mejora del 0,9% en unidades con respecto al 2025, producto de una “intensa campaña de promoción” de la fecha, según detalló la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Según datos relevados por la Cámara juguetera, más del 80% de los regalos corresponden a juegos y juguetes, con una “marcada preferencia” por propuestas didácticas y de juego activo.

Asimismo, la CAIJ señaló que la promoción de la fecha -que incluyó acciones presenciales con los Reyes Magos en jugueterías de todo el país- “permitió sostener el nivel de actividad y lograr una leve mejora frente al desempeño de Navidad, en un contexto de consumo todavía muy exigente”, según el presidente de la Cámara Matías Furió.

Categorías más elegidas

Entre los productos más demandados se destacaron:

Juguetes orientados al aprendizaje temprano (formas, colores, números, letras y encastres).

(formas, colores, números, letras y encastres). Juegos de mesa en formato pocket.

en formato pocket. Y juguetes de aire libre, especialmente aquellos vinculados a la temporada de verano (como lanza aguas, flota flota, camioncitos, inflables, piletas, entre otros).

En cuanto a la última categoría, la CAIJ sostuvo que las altas temperaturas que se registraron en los últimos días del año impulsaron las ventas de ese sector.

Ticket promedio

El ticket promedio por juguete se ubicó en torno a los $23.000, con diferencias según el canal de venta.

Jugueterías de barrio: el ticket promedió rondó los $20.500 por unidad, donde predominan los productos nacionales y de menor precio.

el ticket promedió rondó los por unidad, donde predominan los productos nacionales y de menor precio. Cadenas de jugueterías: el ticket promedio alcanzó los $45.000 , donde se concentra una mayor participación de productos importados y con licencias.

el ticket promedio alcanzó los , donde se concentra una mayor participación de productos importados y con licencias. Supermercados: el gasto promedio se ubicó cerca de los $9.500, asociado principalmente a la compra de productos de verano.

Dado que los precios de los juguetes no aumentaron en comparación con el 2025, la demanda se mantuvo estable en un contexto de mayor planificación del gasto familiar.

Promociones y formas de pago

Billeteras virtuales, planes de financiación y las promociones bancarias volvieron a ser determinantes para dinamizar las ventas: más del 95% de las transacciones se realizaron mediante tarjetas de crédito, medios de pago electrónicos y cuotas sin interés.

Fuente: Agencia NA