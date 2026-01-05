En Olavarría también se mantiene la baja de natalidad: cayó un 35% desde el 2020 | Infoeme
En Olavarría también se mantiene la baja de natalidad: cayó un 35% desde el 2020

Hubo un total de 855 nacimientos durante el transcurso del 2025, mientras que en 2020 fueron 1312. La caída respecto al 2024 fue del 6,5%.

Los datos abiertos del Registro de las Personas bonaerense informaron un 9% en la baja de natalidad en la Provincia respecto al año pasado.

En Olavarría, hubo un total de 855 nacimientos durante el transcurso del 2025, lo que significó una caída del 6,46% respecto al 2024, donde fue de 914.

Asimismo, desde el 2020 se registró una baja del 35%. En ese año se produjeron 1312 nacimientos en nuestra ciudad.

 

 

Agosto, el mes de los nacimientos

El mes con más nacimientos durante el 2025 fue agosto, con un total de 89. Estuvo seguido por junio con 82 y abril con 81.

Los últimos dos meses del año fueron los que tuvieron menos nacimientos: 53 en diciembre y 59 en noviembre.

 

 

 De los 855 nacidos este año, 451 fueron masculinos y 404 femeninas.

