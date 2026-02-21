Microcentro: realizan un bloqueo por la aparición de un murciélago con rabia

El Municipio informó que este sábado realizará un operativo de bloqueo por la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago en un sector del Microcentro de nuestra ciudad de 8:30 a 12.

Según especificaron, dicho bloqueo se concretará en el sector comprendido por las calles Hornos, Moreno, San Martín y Alsina.

Las tareas consistirán en un operativo “puerta a puerta” para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.