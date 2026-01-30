Adorni asume como director de YPF por el Estado Nacional | Infoeme
Adorni asume como director de YPF por el Estado Nacional

El jefe de Gabinete aclaró que renuncia a sus honorarios. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá en el Directorio de YPF en representación del Estado Nacional, informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores.

En la comunicación cursada por el accionista Clase A, Estado Nacional - Secretaría de Energía - Ministerio de Economía, se designó como Director Titular en representación de las Acciones Clase A al jefe de Gabinete.

En la misma reunión, se aceptó las renuncias de los Directores Titulares por la Clase D de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por razones de estricta índole personal y la Comisión Fiscalizadora por la Clase D, designó a los Sres.Guillermo Francos (ex jefe de Gabinete)  y Martín Maquieyra, como Directores Titulares por dicha clase.

Los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

Fuente: Agencia NA 

