Cristian Zubillaga, otra vez ganador en el Campeonato Internacional | Infoeme
Viernes 30 de Enero 2026 - 23:38hs
22°
Viernes 30 de Enero 2026 - 23:38hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Speedway
 - 30 de Enero de 2026 | 22:59

Cristian Zubillaga, otra vez ganador en el Campeonato Internacional

El pasado fin de semana, Cristian Zubillaga volvió a lucirse con su moto y en Bahía Blanca se quedó con el triunfo de una nueva fecha del Campeonato Internacional.

En una gran noche, Cristian Zubillaga ganó su segunda final de 500cc. en la temporada 2025-26 del Internacional de Speedway.

 

La octava fecha tuvo lugar en la pista Antonio Miranda con la organización del Automoto Club y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Motociclismo y el triunfo fue para el piloto olavarriense que volvió a la victoria como lo hizo en la quinta fecha, tuvo un rendimiento parejo, ganando cinco de las siete baterías que disputó. De esta manera, se quedó con la Copa "EME Indumentaria".

 

La victoria le permitió al representante local acercarse en la tabla de posiciones general ya que llegó a 126 puntos, detrás de Facundo Albín y el inglés Drew Kemp, ambos con 134 puntos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME