Cristian Zubillaga, otra vez ganador en el Campeonato Internacional

En una gran noche, Cristian Zubillaga ganó su segunda final de 500cc. en la temporada 2025-26 del Internacional de Speedway.

La octava fecha tuvo lugar en la pista Antonio Miranda con la organización del Automoto Club y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Motociclismo y el triunfo fue para el piloto olavarriense que volvió a la victoria como lo hizo en la quinta fecha, tuvo un rendimiento parejo, ganando cinco de las siete baterías que disputó. De esta manera, se quedó con la Copa "EME Indumentaria".

La victoria le permitió al representante local acercarse en la tabla de posiciones general ya que llegó a 126 puntos, detrás de Facundo Albín y el inglés Drew Kemp, ambos con 134 puntos.