Liga Federal: Elías Molina, incorporación del “Bata”

Elías Molina se transformó en nuevo jugador de Estudiantes para el inicio de la temporada 2026 previsto para finales del mes de febrero.

Molina, nacido el 27 de febrero de 2002 en la provincia de La Rioja, se desempeña en la posición de pívot. Con una estatura cercana a los 2,03 metros, se caracteriza por su presencia física, fortaleza cerca del aro y capacidad para imponerse en la zona pintada, cualidades que lo convierten en un verdadero baluarte del juego interno “albinegro”.

Su recorrido en el básquet nacional incluye pasos por Atenas de Venado Tuerto, Tomás de Rocamora y Mitre de Tucumán, instituciones en las que sumó experiencia, continuidad y rodaje competitivo, consolidándose como un interno confiable dentro del básquet argentino.

El riojano cuenta con amplia trayectoria internacional con la Selección Argentina de Básquet 3x3, modalidad en la que representó al país en los principales torneos del continente y del mundo. Formó parte de los planteles nacionales que disputaron los Nations League U23, el Mundial U23 2024, el Mundial 2025 y la AmeriCup 3x3, además de consagrarse campeón Panamericano Junior, uno de los logros más importantes de su carrera deportiva.

Elías Molina llega al “Bata” para aportar solidez defensiva, presencia en los rebotes y variantes ofensivas cerca del canasto, sumándose a un plantel que continúa fortaleciéndose con el objetivo de ser protagonista en la Liga Federal, certamen que en principio daría inicio durante la última semana de febrero.

Fuente: Prensa CAE