Azul: un auto cayó al arroyo en la zona del Camping Municipal

Un siniestro vehicular se registró este jueves en la ciudad de Azul, cuando un automóvil terminó sumergido en el Arroyo Azul, a la altura del Camping Municipal.

El rodado un Peugeot, modelo 206, era conducido por Facundo Bazzano Seaone, de 28 años, quien iba acompañado por su pareja, Sasha Lucero, de 21.

De acuerdo al testimonio del conductor, el incidente se habría producido debido a un desperfecto en el sistema de frenos, cuando el automóvil se hallaba estacionado a la orilla del arroyo, lo que provocó que se desplazara y cayera al agua.

Finalmente, el vehículo fue retirado del lugar con la intervención del servicio “Auxilio Rana”. En el hecho intervino personal del Destacamento Balneario Azul.

Fuente: Noticias de Azul