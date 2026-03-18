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Liga Nacional: Sansimoni le ganó a Diez y llegó a los 3000 puntos

En la noche del martes y en la continuidad de la Liga Nacional, hubo duelo olavarriense en la provincia de la tierra colorada y fue con festejo para Bruno Sansimoni que además alcanzó un récord en su carrera.  

Foto: Liga Argentina

La máxima categoría del básquet nacional tuvo acción y fue con duelo de primos con festejo para el menor que además logró un récord.

 

Oberá Tenis Club derrotó a Ferro por 84 a 80 en un juego que se definió en el cierre y donde el "Celeste" logró remontar 14 puntos.

 

En el equipo misionero, Bruno Sansimoni jugó 15:49 minutos con 10 puntos, 1 rebote y 4 asistencias y logró alcanzar los 3000 en la máxima categoría del básquet nacional.

 

Además, Agustín Brocal sumó 11 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 1 tapa.

 

Por último, en el "Verdolaga" que volvió a perder, Alejandro Diez aportó 8 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en 27:58.

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