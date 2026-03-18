Liga Nacional: Sansimoni le ganó a Diez y llegó a los 3000 puntos

La máxima categoría del básquet nacional tuvo acción y fue con duelo de primos con festejo para el menor que además logró un récord.

Oberá Tenis Club derrotó a Ferro por 84 a 80 en un juego que se definió en el cierre y donde el "Celeste" logró remontar 14 puntos.

En el equipo misionero, Bruno Sansimoni jugó 15:49 minutos con 10 puntos, 1 rebote y 4 asistencias y logró alcanzar los 3000 en la máxima categoría del básquet nacional.

Además, Agustín Brocal sumó 11 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 1 tapa.

Por último, en el "Verdolaga" que volvió a perder, Alejandro Diez aportó 8 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en 27:58.