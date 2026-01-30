Este fin de semana comienza la feria de emprendedores en el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”

El Municipio de Olavarría, a través de una articulación entre la Subsecretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, propone un espacio de feria para pequeños emprendimientos, que se pondrá en funcionamiento a partir de este fin de semana.

La feria funcionará de 18:00 a 20:30 horas en el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”. Los rubros que estarán presentes son: diseño gráfico, impresión 3D, accesorios, artesanías en macramé, sublimados, plantas, pintura, pastelería, dulces, indumentaria, entre otros.

El objetivo es poder contar con nuevos puntos de comercialización que visibilicen las producciones locales en uno de los espacios de encuentro más elegidos por las familias olavarrienses y de la región que visitan el espacio.