Entre Ríos: Mató a su papá, tiró el cuerpo al río y fue detenido en Santa Fe

Un joven acusado de matar a su papá y arrojar el cuerpo al río Paraná en Entre Ríos fue detenido en la provincia de Santa Fe luego de mantenerse prófugo varias horas.

Se trata de Luis Berón, de 22 años, acusado de asesinar a su papá, Luis Quique Berón.

El crimen sucedió el martes 27 de enero cuando padre e hijo se encontraban en la Isla “Puesto el 3” en Entre Ríos, la cual se ubica frente a la localidad santafesina de Puerto Gaboto.

Conforme a la declaración de testigos, en medio de la jornada comenzó una pelea en la que el joven sacó un arma, le disparó y luego arrojó el cuerpo al río.

De manera inmediata, Luis Berón se dio a la fuga y cruzó hacia la provincia de Santa Fe, por lo que se iniciaron varios operativos. Uno está ligado al hallazgo del cuerpo de la víctima, el cual todavía no fue encontrado, y el otro al del joven.

Luego del intercambio de comunicaciones entre las autoridades de ambas jurisdicciones, se informó que el acusado fue detenido en la ciudad santafesina de San Lorenzo y se encuentra acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo.

Acerca de la víctima, desde el medio Uno Entre Ríos señalaron que continúan los operativos y rastrillajes con especialistas para dar con Luis Quique.