 - 30 de Enero de 2026 | 15:56

Bomberos aclaró que no está a cargo de una colecta solidaria de insumos

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría informaron que en las últimas horas se ha difundido una colecta solidaria destinada a reunir donaciones como agua, barritas energéticas, fruta y otros productos para nuestros bomberos.

En este marco aclararon que dicha colecta no está siendo impulsada ni organizada por esta institución.

"Consideramos fundamental que cualquier acción solidaria destinada a Bomberos Voluntarios sea canalizada y coordinada directamente por la Asociación, garantizando así la transparencia del proceso y brindando tranquilidad a todas las personas que desean colaborar", indicaron.

