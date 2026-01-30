Bomberos aclaró que no está a cargo de una colecta solidaria de insumos

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría informaron que en las últimas horas se ha difundido una colecta solidaria destinada a reunir donaciones como agua, barritas energéticas, fruta y otros productos para nuestros bomberos.

En este marco aclararon que dicha colecta no está siendo impulsada ni organizada por esta institución.

"Consideramos fundamental que cualquier acción solidaria destinada a Bomberos Voluntarios sea canalizada y coordinada directamente por la Asociación, garantizando así la transparencia del proceso y brindando tranquilidad a todas las personas que desean colaborar", indicaron.