Liga Federal: Besmalinovich a Racing y Maretto a Estudiantes

Racing y Estudiantes anunciaron en las últimas horas la contratación de jugadores para reforzar sus planteles de cara al inicio de la Liga Federal.

El “Bataraz”, por un lado, anunció que Adriano Maretto llega a Olavarría desde Italia para sumarse al plantel de Mariano Iglesias.

Maretto, base natural, con lectura de juego, carácter competitivo y experiencia en distintos niveles del básquet argentino e internacional, es nacido en Buenos Aires y su primera gran experiencia la tuvo en Libertad de Sunchales, club con el que vivió una experiencia determinante en su carrera al lograr el ascenso a la Liga Nacional.

Su recorrido profesional continuó en la Liga Argentina, donde defendió las camisetas de Club del Progreso, Central Argentino Olímpico de Ceres, Ameghino de Villa María y Racing de Chivilcoy. A su experiencia en el básquet nacional se suma un valioso paso por el exterior: en los últimos años, el nuevo jugador del “Bata” jugó en Italia, defendiendo los colores de Roseto Basket.

El apellido Maretto no pasa desapercibido en el básquet argentino. Adriano es hijo de Javier “El Gringo” Maretto, uno de los grandes nombres de la historia de Ferro Carril Oeste, multicampeón de la Liga Nacional y protagonista de la era dorada del Verde en los años 80.

Por otro lado, Racing aseguró como nueva ficha juvenil a Bautista Besmalinovich.

El basquetbolista tresarroyense viene de ascender dos años consecutivos ya que integró el plantel de Huracán de Tres Arroyos y el de Alumni de Orense.

Besmalinovich llegará a Olavarría en los próximos días y se sumará a los entrenamientos del “Chaira” que iniciarán el venidero lunes.