AOMA acordó un nuevo aumento salarial para los trabajadores de cemento portland

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) alcanzó un acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) por un nuevo aumento para los trabajadores del sector durante la jornada de este jueves.

El mismo fue anunciado por el secretario general de la entidad, Héctor Laplace, y se trata de un incremento del 5% para enero.

Desde AOMA señalaron que “este aumento permitirá que los trabajadores y trabajadoras del sector puedan continuar haciéndole frente a la cruda realidad económica que transita la Argentina”.