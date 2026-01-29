Adolfo Mosescu y Marcelo Alonso, los ganadores de los 9 hoyos

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos que se dividió en dos Categorías por hándicap.

Una treintena de participantes completaron el “Torneo de los Miércoles” a pesar del caluroso día.

Adolfo Mosescu con 31 golpes fue el ganador en Hasta 20 de Hándicap y fue escoltado por Valentino Grasselli con 32 golpes y Iván Recabarren con 33 golpes.

En De 21 al Máximo la victoria fue para Marcelo Alonso con 28 golpes. José Armendano y Fernando Recalde con 29 golpes completaron el podio.

La actividad continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Saturday”.

Fuente: Prensa CAE