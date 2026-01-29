Adolfo Mosescu y Marcelo Alonso, los ganadores de los 9 hoyos | Infoeme
Jueves 29 de Enero 2026 - 18:15hs
37°
Jueves 29 de Enero 2026 - 18:15hs
Olavarría
37°
Infoeme
 |  deportes
 |  Golf
 - 29 de Enero de 2026 | 17:55

Adolfo Mosescu y Marcelo Alonso, los ganadores de los 9 hoyos

En la tarde del pasado miércoles, se jugó el tradicional certamen de mitad de semana y fue con victorias para Adolfo Mosescu y Marcelo Alonso.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos que se dividió en dos Categorías por hándicap.

 

Una treintena de participantes completaron el “Torneo de los Miércoles” a pesar del caluroso día.

 

Adolfo Mosescu con 31 golpes fue el ganador en Hasta 20 de Hándicap y fue escoltado por Valentino Grasselli con 32 golpes y Iván Recabarren con 33 golpes.

 

En De 21 al Máximo la victoria fue para Marcelo Alonso con 28 golpes. José Armendano y Fernando Recalde con 29 golpes completaron el podio.

 

La actividad continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Saturday”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME