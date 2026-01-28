Ocasionó disturbios en la vía pública, portaba un arma blanca y terminó en la comisaría

Un hombre de 46 años terminó aprehendido luego de ocasionar disturbios en la vía pública.

De acuerdo a fuentes policiales, este lunes el hombre se encontraba sobre calle Maipú al 3300 incitando a pelear a los transeúntes como así también al personal policial.

Al momento de su aprehensión portaba entre sus prendas un arma blanca por lo que debió ser trasladado a la Comisaría Primera.

El hecho quedó caratulado como infracción al Art 42, 35; 72 y 74 inc a de la ley 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional Olavarría.