Olavarrienses en Liga Argentina: derrota en Junín para Villa Mitre | Infoeme
Miércoles 28 de Enero 2026 - 22:49hs
26°
Miércoles 28 de Enero 2026 - 22:49hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 28 de Enero de 2026 | 21:09

Olavarrienses en Liga Argentina: derrota en Junín para Villa Mitre

En el Coliseo del Boulevard, Villa Mitre no logró seguir con la buena racha y volvió a perder como visitante en el cierre de una nueva gira de la Liga Argentina.

Fuente: Prensa Villa Mitre

La segunda categoría del básquet nacional tuvo continuidad en la Conferencia Sur y fue con presencia olavarriense en Junín.

 

Villa Mitre perdió 77 a 50 ante Ciclista Juninense en el Coliseo del Boulevard y no pudo repetir lo realizado un día antes en Pergamino donde logró su primera victoria de la temporada fuera de Bahía Blanca.

 

En un cotejo donde nunca se sintió cómodo, el elenco bahiense tuvo a Luciano Tambucci como uno de sus máximos anotadores con 10 puntos. Además, el olavarriense sumo 4 rebotes y 1 asistencia en 26:08 minutos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME