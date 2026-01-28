Olavarrienses en Liga Argentina: derrota en Junín para Villa Mitre

La segunda categoría del básquet nacional tuvo continuidad en la Conferencia Sur y fue con presencia olavarriense en Junín.

Villa Mitre perdió 77 a 50 ante Ciclista Juninense en el Coliseo del Boulevard y no pudo repetir lo realizado un día antes en Pergamino donde logró su primera victoria de la temporada fuera de Bahía Blanca.

En un cotejo donde nunca se sintió cómodo, el elenco bahiense tuvo a Luciano Tambucci como uno de sus máximos anotadores con 10 puntos. Además, el olavarriense sumo 4 rebotes y 1 asistencia en 26:08 minutos.