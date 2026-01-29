Liga Federal: los de Olavarría, a La Pampa | Infoeme
Liga Federal: los de Olavarría, a La Pampa

Racing y Estudiantes conocen sus rivales para la venidera edición de la Liga Federal. Jugarán con los representantes pampeanos e Independiente de Tandil.

La Confederación Argentina de Básquet oficializó el formato de disputa de La Liga Federal 2026, que contará con una participación de 92 clubes divididos en siete conferencias entre los que se encuentran Racing y Estudiantes.

 

Finalizado el plazo y con muchísimos rechazos a participar en la competencia, se confirmaron 92 equipos inscriptos de 16 provincias a esta nueva edición de la tercera categoría que tiene prevista la fecha de inicio para el último fin de semana de febrero.

 

Racing y Estudiantes integrarán la Conferencia Sudeste junto con otros 12 clubes, pero jugarán en la Zona A junto a All Boys de Santa Rosa, Ferro e Independiente de General Pico e Independiente de Tandil.

 

El formato de la primera ronda del certamen será de ida y vuelta.

 

