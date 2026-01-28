Restos humanos encontrados en Caleta Olivia: hallaron una huella dactilar | Infoeme
Restos humanos encontrados en Caleta Olivia: hallaron una huella dactilar

Se trata de una pista clave para determinar la identidad de la víctima.

Una huella dactilar fue encontraron por los especialistas que investigan el hallazgo de restos humanos en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia y podría ser clave para determinar la identidad de la víctima.

Los peritos forenses dieron con la pista tras realizar un análisis exhaustivo de las manos descubiertas en el barrio 13 de Diciembre, según informaron medios locales.

Además, se encontró un cráneo y un pie, los cuales fueron derivados a Puerto Deseo para su respectivo estudio.

Sin embargo, la causa continúa bajo investigación, mientras se espera la confirmación de la identidad de la persona.

El fiscal interviniente también intenta esclarecer las circunstancias del hecho ya que podría haberse tratado de un crimen o una desaparición. (NA)

