Ignacio “Nacho” Murias, a Estudiantes para la Liga Federal

Estudiantes confirmó una nueva cara para su participación en la Liga Federal en la jornada de este miércoles.

Ignacio Murias llega proveniente del Club Ceriva de General Acha, La Pampa, donde disputó el último Pre-Federal, siendo uno de los jugadores más destacados de la competencia. Con 20 años, el escolta se posicionó como tercer máximo anotador de la liga pampeana, mostrando un alto nivel de regularidad y protagonismo ofensivo.

El nuevo jugador “albinegro” se desempeña en la posición de escolta, cuenta con un buen porte físico de 1,86 metros y se caracteriza por su eficacia y capacidad goleadora, cualidades que buscará aportar al equipo en una competencia exigente como la Liga Federal.

En Estudiantes ocupará una de las fichas Juveniles, sumándose a Mateo Framiñan y Franco Piccinelli, consolidando así un plantel que combina juventud, proyección y talento.

Fuente: prensa CAE