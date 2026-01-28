Córdoba: un joven fue detenido por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil | Infoeme
Córdoba: un joven fue detenido por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

La pesquisa se inició tras la notificación de publicaciones en Discord donde un usuario ofrecía a la venta de contenido MASI.

Un joven fue detenido en la provincia de Córdoba por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) en una investigación que se inició tras la notificación de publicaciones en Discord donde el usuario ofrecía a la venta de contenido de esta índole.

La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual número uno, a cargo de Juan Ávila Echenique, ordenó un allanamiento en un domicilio de barrio Ampliación General Artigas tras un reporte emitido por el NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) en el que se informó que un usuario de Discord ofrecía contenido MASI.

Ante esta alerta, se activaron los protocolos de rastreo y análisis digital, lo que permitió identificar al presunto responsable y su domicilio.

De este modo, este miércoles la Policía de Córdoba, en colaboración con autoridades judiciales, logró concretar el operativo donde se detuvo a un joven, de 20 años, y se secuestraron elementos de suma importancia para la pesquisa.

El hombre está acusado del delito de abuso sexual infantil con uso y distribución de material pornográfico con menores de edad.

