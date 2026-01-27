Correcaminos en la tradicional “Gesell Corre de Noche”

Representantes del grupo Correcaminos dijeron presentes en la 18° edición de la carrera “Gesell Corre de Noche” organizada por el Club de Playa Eliseo, con la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Gesell.

Bajo el lema “Dejá tu huella en la arena”, la carrera propuso los tradicionales 6 kilómetros competitivos, además de 3 kilómetros participativos y hubo representación local.

Costeando el mar en la noche geselina, Victoria González, Alejandra Pucheta, Manuel González, José Luis Ardiles y Alfredo Ardiles completaron la carrera.

Alfredo Ardiles fue el mejor ubicado ya que finalizó en tercer lugar con un tiempo de 22:11.