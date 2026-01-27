Correcaminos en la tradicional “Gesell Corre de Noche” | Infoeme
Martes 27 de Enero 2026 - 17:58hs
35°
Martes 27 de Enero 2026 - 17:58hs
Olavarría
35°
Infoeme
 |  deportes
 |  Aventura
 - 27 de Enero de 2026 | 17:48

Correcaminos en la tradicional “Gesell Corre de Noche”

El pasado sábado tuvo lugar una nueva edición de “Gesell Corre de Noche” y fue con presencia olavarriense.

Representantes del grupo Correcaminos dijeron presentes en la 18° edición de la carrera “Gesell Corre de Noche” organizada por el Club de Playa Eliseo, con la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Gesell.

 

Bajo el lema “Dejá tu huella en la arena”, la carrera propuso los tradicionales 6 kilómetros competitivos, además de 3 kilómetros participativos y hubo representación local.

 

Costeando el mar en la noche geselina, Victoria González, Alejandra Pucheta, Manuel González, José Luis Ardiles y Alfredo Ardiles completaron la carrera.

Alfredo Ardiles fue el mejor ubicado ya que finalizó en tercer lugar con un tiempo de 22:11.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME