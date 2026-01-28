Este jueves se realizará una nueva caminata guiada por parques y monumentos

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Turismo, informó que este jueves se llevará a cabo una nueva edición del paseo guiado “Monumentos Parques y Puentes”. La propuesta que se lleva a cabo en el marco del programa “Olavarría en verano”, consiste en una caminata guiada gratuita diseñada para que vecinos, vecinas y visitantes puedan profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, cultural y geográfico de nuestra ciudad.

La actividad propone un recorrido por hitos representativos, monumentos y el entorno natural local, permitiendo disfrutar del paisaje y las historias que forjaron la identidad del Partido. En esta ocasión, el itinerario estará centrado en parques, monumentos y puentes.

La jornada será a partir de las 19.00 horas, con punto de partida desde el Monumento a San Martín (Brown y Vélez Sarsfield), ubicado en Plaza Aguado. Quienes se quieran anotar podrán hacerlo a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

El recorrido de 2,5 km tendrá una duración aproximada de 2 horas, el nivel de dificultad es bajo teniendo en cuenta que es una salida familiar, donde se visitarán distintos puntos de interés turísticos.

Es importante destacar que para la realización de dicha actividad no se requiere contar con experiencia previa. Se trata de una propuesta abierta a toda la comunidad, de la que también podrán participar niños y niñas, a partir de los 8 años, quienes deberán estar acompañados por un adulto responsable.

Información útil

Aquellas personas que deseen sumarse al grupo de WhatsApp para enterarse de todas las novedades deberán ingresar en el siguiente link.

Oficina de Turismo de Olavarría

Se encuentra ubicada en el Centro Cultural “San José” (Riobamba 2949), los días hábiles de lunes a viernes de 7 a 13 horas, sábados domingos y feriados de 18 a 21 horas. Whatsapp: 2284 15 69-5796. Coordinación de Turismo al correo turismo@olavarria.gov.ar