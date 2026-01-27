El Club Español arrancó el año con un Torneo Provincial

Más de una treintena de deportistas dijeron presentes en las flamantes instalaciones del Club Español de Olavarría el primer torneo de la temporada de billar 5 Quillas.

La competencia consagró como ganador a Ignacio Martiarena de Ayacucho con deportistas de La Plata, Mar del Plata y San Cayetano como compañeros en el podio.

En lo que respecta a la actuación olavarriense, Darío Rodríguez fue el mejor clasificado tras caer en la instancia de Octavos de Final, mientras que Fiscella, Di Marco, Nino y Cedola no pudieron clasificar en la etapa de zonas.