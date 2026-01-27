Cúneo Libarona justificó la baja de imputabilidad en delitos graves cometidos por menores

El Gobierno nacional confirmó que impulsará el tratamiento del proyecto de baja de la edad de imputabilidad, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la iniciativa oficial y sostuvo que el régimen vigente “no responde a la realidad actual”, al advertir sobre el aumento de delitos graves cometidos por menores.

Desde Israel, donde participa de la conferencia anual de combate contra el antisemitismo, el funcionario de Javier Milei sostuvo que la legislación penal juvenil quedó desactualizada frente a los cambios sociales y el impacto de la violencia. “El joven de 1980 no es el joven de 2026”, afirmó el ministro, al fijar el eje del debate que el oficialismo busca instalar en la agenda parlamentaria.

En ese marco, Cúneo Libarona recordó que la edad de imputabilidad se modificó por última vez hace más de cuatro décadas y explicó que la normativa vigente se apoya en la idea de que los menores no comprenden la criminalidad de sus actos, una premisa que, según sostuvo, ya no se corresponde con los hechos recientes.

El titular de Justicia afirmó que, en muchos casos, bandas delictivas utilizan a menores para cometer delitos graves debido a su condición de inimputables, lo que, según sostuvo, genera un circuito de reiteración delictiva sin sanción efectiva. “Los chicos dicen ‘soy inimputable, no tengo problema’, entran y salen, y el sistema no da respuestas”, planteó el dirigente libertario durante la entrevista.

Frente a los cuestionamientos, el ministro nacional negó que la iniciativa proponga un esquema meramente punitivo y afirmó que el régimen excluye el alojamiento de menores en cárceles comunes o junto a adultos. El representante de la gestión libertaria sostuvo que la reforma promueve un abordaje diferenciado, orientado a la contención y a la reinserción social.

En defensa de la propuesta, Cúneo Libarona sostuvo que el diseño del nuevo régimen fue objeto de un análisis exhaustivo y se apoyó en múltiples reuniones con jueces, fiscales y especialistas en minoridad, quienes coincidieron en la necesidad de modificar el marco legal vigente.

Bajo esa premisa, la iniciativa prevé dispositivos específicos con seguimiento individual, contacto con las familias y un régimen educativo obligatorio, que incluye formación escolar, aprendizaje de oficios y programas de resocialización. “Necesariamente hay que reeducar y resocializar para que el menor pueda reinsertarse posteriormente en la sociedad”, explicó el referente mileísta.

Finalmente, el funcionario nacional defendió la oportunidad política de la reforma y pidió adecuar la legislación a los estándares internacionales. Sobre este punto, Cúneo Libarona aseguró que muchos países fijan edades de imputabilidad más bajas y llamó a poner fin a la impunidad. “Estamos en 2026, con un mundo distinto y un joven distinto”, concluyó el ministro, al ratificar el avance del proyecto.