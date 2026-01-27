Residencia para Estudiantes de localidades Rurales: Se extiende el plazo de inscripción

El Municipio de Olavarría informa que se extendió el plazo para poder inscribirse en la residencia para estudiantes de localidades rurales, un espacio que será puesto a disposición desde el Municipio con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior y/o de formación profesional.

Las personas interesadas tendrán tiempo de anotarse hasta el próximo 27 de febrero, a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

Se recuerda que es una pre inscripción, dado que, una vez vencido dicho plazo, se conformará un equipo técnico de profesionales en trabajo social, psicología y salud para realizar un proceso tanto de evaluación de quienes se inscribieron como de acompañamiento a las trayectorias educativas. Posteriormente, en segunda instancia, se realizará el pertinente proceso de renovación, teniendo en cuenta el desempeño académico y cuestiones que hacen a la convivencia de los jóvenes en la residencia.

Los requisitos para anotarse son tener entre 17 y 25 años y residencia real en zona o localidades rurales del Partido de Olavarría. Por consultas e inquietudes, aquellas personas interesadas se pondrán comunicar vía WhatsApp al 2284 737766, solo mensajes, de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas.

Se trata de un espacio de alojamiento ubicado en pleno centro de nuestra ciudad, donde permanecen los trabajos para su puesto en valor y acondicionamiento para que los/las residentes puedan contar con todos los servicios y comodidades.