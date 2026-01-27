Barrio CECO I: Habrá un dispositivo de bloqueo ante un caso sospechoso de Coqueluche | Infoeme
 - 27 de Enero de 2026 | 10:25

Barrio CECO I: Habrá un dispositivo de bloqueo ante un caso sospechoso de Coqueluche

El Municipio de Olavarría informó que en la jornada de este miércoles 28 de enero se llevará a cabo un operativo de bloqueo a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

El dispositivo se realizará a partir de las 9:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiologia, Centro de Inmunizaciones Banco de Leche y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, a través del CAPS N° 12.

Tendrá como objetivo la zona comprendida en barrio CECO I por la avenida Pellegrini y las calles 18 bis, Tierra del Fuego y 16 bis.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realiza la aplicación en ese momento.

Vale destacar, por último, que el personal estará debidamente identificado.

