Valentín Carpinetti volverá a jugar la Liga Federal 

El jugador de Pueblo Nuevo fue confirmado como nuevo jugador de Liniers para la competencia nacional que se disputará en San Juan.

Desde el 3 al 12 de febrero, en San Juan, tendrá lugar la Liga Federal 2026 y Valentín Carpinetti dirá presente con la camiseta de Liniers de Bahía Blanca.

Carpinetti tendrá su segunda participación en una competencia federal con el conjunto bahiense que integra la zona C con San Rafael, Juventud Catamarca, UNSJ e Italiano José C. Paz.

El central surgido en Pueblo Nuevo es uno de los refuerzos del “Chivo” que también sumó a Matías Granel, punta proveniente de Juventud Unida de Tandil.