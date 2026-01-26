Valentín Carpinetti volverá a jugar la Liga Federal  | Infoeme
Lunes 26 de Enero 2026
Lunes 26 de Enero 2026 - 23:04hs
 deportes
 Vóley
 26 de Enero de 2026

Valentín Carpinetti volverá a jugar la Liga Federal 

Valentín Carpinetti se suma nuevamente a Liniers de Bahía Blanca para jugar la Liga Federal 2026.

El jugador de Pueblo Nuevo fue confirmado como nuevo jugador de Liniers para la competencia nacional que se disputará en San Juan.

 

Desde el 3 al 12 de febrero, en San Juan, tendrá lugar la Liga Federal 2026 y Valentín Carpinetti dirá presente con la camiseta de Liniers de Bahía Blanca.

 

Carpinetti tendrá su segunda participación en una competencia federal con el conjunto bahiense que integra la zona C con San Rafael, Juventud Catamarca, UNSJ e Italiano José C. Paz.

 

El central surgido en Pueblo Nuevo es uno de los refuerzos del “Chivo” que también sumó a Matías Granel, punta proveniente de Juventud Unida de Tandil.

 

