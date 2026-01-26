Liga Federal: Mateo Framiñan es el primer refuerzo de Estudiantes | Infoeme
Lunes 26 de Enero 2026 - 17:51hs
29°
Lunes 26 de Enero 2026 - 17:51hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Federal
 - 26 de Enero de 2026 | 17:49

Liga Federal: Mateo Framiñan es el primer refuerzo de Estudiantes

Mateo Framiñan continuará una nueva temporada en Estudiantes y es el primer jugador confirmado para la participación “Bataraz” en la Liga Federal.

En las últimas horas, Estudiantes confirmó la continuidad de Mateo Framiñan, quien será el primer refuerzo del equipo albinegro para la próxima Liga Federal.

 

Luego de una destacada temporada en el Pre-Federal, donde culminó el certamen con un promedio de 13,6 puntos por partido, el juvenil volverá a vestir la camiseta de Estudiantes y estará a disposición de Mariano Iglesias una vez que en los próximos días regrese a la ciudad tras un breve receso.

 

Surgido en Peñarol de Mar del Plata, Framiñan, con apenas 18 años, ocupará la ficha de Juvenil, apostando a seguir desarrollando su potencial individual y aportando al crecimiento colectivo del equipo.

 

Cuando me enteré de que Estudiantes jugaba la Liga Federal y me propusieron volver para ser parte, fue difícil decir que no. No solo porque sé que voy a crecer en lo individual, sino también porque me transmitieron cariño desde todos lados: la hinchada, mis compañeros y los dirigentes”, sostuvo el juvenil que se lució el pasado semestre.

 

Sobre el nuevo desafío que se avecina, agregó: “Va a ser un desafío nuevo, una categoría mucho más competitiva. En lo grupal, las expectativas son siempre tratar de conectar lo máximo con mis compañeros y apuntar a llegar lo más alto posible”.

 

 

Además, Mateo Framiñan confirmó que volverá a vivir en el Club, lo que refuerza su compromiso con el proyecto: “Voy a volver a vivir en el Club, algo que me entusiasma mucho y me permite estar completamente enfocado en este nuevo desafío. Estoy muy contento de regresar y de volver a sentirme parte del día a día del Bata”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME