Liga Federal: Mateo Framiñan es el primer refuerzo de Estudiantes

En las últimas horas, Estudiantes confirmó la continuidad de Mateo Framiñan, quien será el primer refuerzo del equipo albinegro para la próxima Liga Federal.

Luego de una destacada temporada en el Pre-Federal, donde culminó el certamen con un promedio de 13,6 puntos por partido, el juvenil volverá a vestir la camiseta de Estudiantes y estará a disposición de Mariano Iglesias una vez que en los próximos días regrese a la ciudad tras un breve receso.

Surgido en Peñarol de Mar del Plata, Framiñan, con apenas 18 años, ocupará la ficha de Juvenil, apostando a seguir desarrollando su potencial individual y aportando al crecimiento colectivo del equipo.

“Cuando me enteré de que Estudiantes jugaba la Liga Federal y me propusieron volver para ser parte, fue difícil decir que no. No solo porque sé que voy a crecer en lo individual, sino también porque me transmitieron cariño desde todos lados: la hinchada, mis compañeros y los dirigentes”, sostuvo el juvenil que se lució el pasado semestre.

Sobre el nuevo desafío que se avecina, agregó: “Va a ser un desafío nuevo, una categoría mucho más competitiva. En lo grupal, las expectativas son siempre tratar de conectar lo máximo con mis compañeros y apuntar a llegar lo más alto posible”.

Además, Mateo Framiñan confirmó que volverá a vivir en el Club, lo que refuerza su compromiso con el proyecto: “Voy a volver a vivir en el Club, algo que me entusiasma mucho y me permite estar completamente enfocado en este nuevo desafío. Estoy muy contento de regresar y de volver a sentirme parte del día a día del Bata”.

Fuente: Prensa CAE