Tragedia en Ostende: un hombre de 71 años mató a su hijo tras una pelea familiar

Un violento episodio conmocionó este domingo por la tarde a la localidad de Ostende, en el partido de Pinamar, donde un hombre de 71 años mató de un disparo en el cuello a su hijo, de 36, en el marco de una discusión familiar.

El hecho salió a la luz tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una persona fallecida en una vivienda ubicada en la calle Lértora al 500, entre Espinosa y Atenas, a poco más de una cuadra de la avenida Central y a unas diez manzanas del mar.

Al arribar al lugar, efectivos de la SubDDI de Villa Gesell se entrevistaron con el dueño de casa, un jubilado identificado como Raúl O., quien brindó de manera espontánea su versión de lo ocurrido. Según relataron fuentes del caso, el hombre explicó que mantuvo una fuerte discusión con su hijo Ezequiel, quien presuntamente lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero.

Un disparo

De acuerdo con ese testimonio, el acusado tomó un arma de fuego tipo pistolón y efectuó un disparo que impactó en el cuello del joven. Gravemente herido, Ezequiel alcanzó a caminar unos 50 metros antes de desplomarse en la vía pública.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena y posteriormente trasladó el cuerpo a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte. En paralelo, investigadores relevaban cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y tomaban declaración a posibles testigos.

Raúl O. fue aprehendido y quedó imputado por homicidio en el marco de una causa caratulada como disputa familiar. La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.