El Ministerio de Salud bonaerense confirmó dos nuevos fallecidos por hantavirus

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó la detección de tres pacientes con hantavirus, enfermedad endémica de tipo estacional con un alto porcentaje de letalidad, durante las primeras semanas del 2026, de los cuales dos resultaron fallecidos.

Según el reciente Boletín Epidemiológico de la cartera que conduce Nicolás Kreplak, hasta el 17 de enero se notificaron 35 casos sospechosos de hantavirus, de los cuales tres fueron confirmados, 12 continúan como sospechosos y el resto fue descartado.

“De los casos confirmados, dos fallecieron; estos corresponden a una niña de 10 años de edad residente del partido de General Belgrano y a una mujer de 35 años de la localidad Arrecifes”, indicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense.

De acuerdo a los datos, desde enero de 2025 hasta enero de 2026 se notificaron 468 casos sospechosos compatibles con hantavirus, y 38 de ellos fueron confirmados. “Esto representa un incremento en el número de casos anuales acumulados en comparación con los cinco años anteriores”, alertaron desde la cartera provincial de Salud.

El hantavirus es una patología viral grave que se transmite principalmente por roedores silvestres, como el ratón colilargo. En la Provincia, el riesgo es mayor en zonas rurales y periurbanas donde se encuentra el roedor; en especial, durante la temporada de primavera-verano.

En detalle, desde el Ministerio de Salud remarcaron que desde septiembre de 2025 (comienzo de la primavera) hasta el 17 de enero de este año, hubo un total de 21 casos confirmados, donde el promedio de edad de los enfermos se ubicó en los 35 años.

En cuanto a las localidades, La Plata fue la más afectada con once casos confirmados (más de la mitad de los registrados en los últimos cuatro meses). En tanto, el resto de los casos ocurrieron en Berazategui, Florencio Varela, Olavarría, San Pedro, San Nicolás, Castelli, Berisso, Arrecifes, San Andrés de Giles, Chacabuco, Daireaux, Zárate y Baradero.

Es preciso mencionar que, los casos de hantavirus presentaron una letalidad elevada en el país, con variaciones regionales que oscilaron entre el 10% y el 32% desde 2019. En tanto, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaron por los numerosos casos registrados en países de Sudamérica y pidieron a los gobiernos “fortalecer la vigilancia epidemiológica de la enfermedad”.

En el ámbito de la Legislatura bonaerense, el senador del bloque Hechos – UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, en las últimas horas elevó un pedido de informes para que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires brinde datos acerca del brote de hantavirus que azota el territorio provincial.

“La provincia de Buenos Aires se ha consolidado como una de las regiones con mayor circulación viral del país. Esta situación no solo pone en jaque la capacidad de respuesta de los centros de salud locales, sino que también revela la necesidad de revisar los protocolos de prevención y control que se están implementando las zonas de mayor riesgo”, advirtió Leguizamón.