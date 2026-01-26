Ola de robos en Pinamar: más de diez delitos en 72 horas

no sólo vive el pico turístico de la temporada; también el de robos y hurtos. En apenas 72 horas -entre el jueves y el sábado últimos- fueron denunciados una docena de hechos sucedidos en localidades del municipio como Cariló, Ostende, Valeria del Mar y Pinamar.

De acuerdo a la información de El Mensajero de la Costa, la mayoría de los delitos se dio en propiedades que se encontraban desocupadas en ese momento o durante horarios nocturnos.

Robos sin violencia

Sin embargo, también se registraron al menos tres casos de robo con fuerza: en una vivienda de la calle Del Espartillo, en Pinamar, turistas de provenientes de Tigre denunciaron el ingreso forzado por una ventana trasera y el robo de dinero, documentación y electrónicos.

En Cariló, delincuentes rompieron los vidrios de una camioneta estacionada en un balneario para robar documentación y artículos electrónicos. También se reportó el robo de una motocicleta, ruedas de auxilio, varias bicicletas en Ostende, y hasta una caldera exterior.

Por el momento no hay detenidos y los investigadores profundizan las pesquisas analizando imágenes de cámaras de seguridad.