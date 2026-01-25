Tragedia en La Plata: un nene de dos años murió atragantado mientras cenaba

Un trágico accidente doméstico terminó con la vida de un nene de dos años este sábado por la noche en la localidad de Tolosa. El pequeño, identificado como Mahún Líam, se encontraba cenando en su vivienda de la calle 521 cuando sufrió una obstrucción de las vías respiratorias que resultó fatal.

Según el reporte oficial de la Comisaría 6ta de Tolosa, el hecho se desencadenó alrededor de las 21:20, cuando la madre del menor, Milagros Mahún, advirtió que su hijo presentaba dificultades para respirar tras haberse atragantado con un alimento. Ante la desesperación y la urgencia del caso, la mujer lo trasladó en un vehículo particular directamente hacia la guardia del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez".

Al llegar al nosocomio, el pequeño ya no presentaba signos vitales. El médico de guardia inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarlo. Sin embargo, pese a los intensos esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo, a las 21:50 se confirmó oficialmente el deceso del menor.

La causa fue caratulada preventivamente como "Averiguación de causales de muerte" y quedó bajo la órbita de la UFI Nro. 11 del Departamento Judicial de La Plata. Las autoridades solicitaron la intervención de peritos y el traslado del cuerpo a la morgue para realizar la autopsia correspondiente, mientras que el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) ya trabaja en el lugar de los hechos para esclarecer los pormenores de esta fatalidad.