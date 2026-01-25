Defensa al Consumidor: asesoramiento para tramitar los subsidios de luz y gas

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales, puso a disposición una línea de asesoramiento personalizado para tramitar el acceso a los subsidios de los servicios de luz y gas, en función del nuevo esquema vigente que rige desde enero de 2026.
En este sentido, todas aquellas personas que requieran asistencia para iniciar el trámite podrán dirigirse a la oficina de Defensa al Consumidor, ubicada en Coronel Suárez 2843, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.
Allí personal del área brindará toda la información necesaria en relación a los requisitos a presentar para recibir el subsidio a la energía eléctrica, gas natural, garrafa o gas propano por redes.
Esta modalidad de atención permitirá que vecinos y vecinas del Partido de Olavarría puedan iniciar el trámite y evacuar todas las dudas con respecto al proceso de inscripción.
A continuación se detallan algunos puntos a tener en cuenta a la hora de solicitar dicha bonificación, que se encuadra dentro del Régimen de Subsidios Energéticos.
¿A quién está dirigido?
Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares, considerando en conjunto a todos los integrantes, deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC
- Serán incluidos dentro de este segmenta los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:
- Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBap
- Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
- Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)
¿Qué necesito?
- El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energia eléctrica y gas por red.
- El último ejemplar de tu DNI vigente
- El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
- Una dirección de correo electrónico personal que utilizás con frecuencia.
¿Cómo hago?
- Ingresá al trámite y completá el formulario para registrarte en el Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).
- Seguí los pasos indicados en el formulario con atención. Asegurate de revisar todos los datos ingresados. Este documento tiene carácter de Declaración Jurada
- Al final, vas a obtener el código de confirmación de tu solicitud que vas a poder descargar como archivo PDF y que debés guardar como constancia. Ese código es importante para que puedas conocer el estado del trámite desde la aplicación o desde la web MiArgentina.