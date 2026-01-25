La Unión no pudo en su primera presentación en Buenos Aires | Infoeme
Domingo 25 de Enero 2026 - 14:29hs
37°
Domingo 25 de Enero 2026 - 14:29hs
Olavarría
37°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 25 de Enero de 2026 | 11:15

La Unión no pudo en su primera presentación en Buenos Aires

El equipo de Formosa inició una nueva gira en la Liga Nacional y en su primera presentación, fue derrota ante San Lorenzo.

La máxima categoría del básquet nacional tuvo continuidad en la jornada del pasado sábado y en el Polideportivo de San Lorenzo, La Unión perdió.

 

La “U” cayó 84 a 70 ante San Lorenzo en un duelo que tuvo una primera mitad imprecisa por ambos lados y al local siendo mejor en el complemento en su gimnasio.

 

En el equipo formoseño que, además de segur adelante con la Fase Regular se prepara para disputar la “Copa Islas Malvinas”, Mariano Marina sumó 3 puntos, 2 asistencias y 2 recuperos en 15:33 minutos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME