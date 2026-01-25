La Unión no pudo en su primera presentación en Buenos Aires

La máxima categoría del básquet nacional tuvo continuidad en la jornada del pasado sábado y en el Polideportivo de San Lorenzo, La Unión perdió.

La “U” cayó 84 a 70 ante San Lorenzo en un duelo que tuvo una primera mitad imprecisa por ambos lados y al local siendo mejor en el complemento en su gimnasio.

En el equipo formoseño que, además de segur adelante con la Fase Regular se prepara para disputar la “Copa Islas Malvinas”, Mariano Marina sumó 3 puntos, 2 asistencias y 2 recuperos en 15:33 minutos.