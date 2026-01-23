Alerta por temperaturas extremas en Olavarría: solicitan hacer uso racional del agua y la energía

Frente a las altas temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días, desde Coopelectric expresaron la necesidad de hacer un uso racional y solidario del agua y la energía.

Por eso recomendaron:

Graduar el aire acondicionado en 24°.

Utilizar lámparas led en la iluminación de tu hogar.

No dejar luces encendidas en espacios sin uso.

Mantener los televisores apagados en aquellos ambientes en los cuales no se están utilizando.

No llenar las piletas con agua de la red y mantenerla utilizando los productos adecuados.

En las horas de mayor temperatura evitar el riego, el lavado de autos y veredas.

El consumo desmedido puede derivar en inconvenientes o interrupciones de los servicios esenciales. Por ello, apelab al compromiso colectivo, al consumo responsable y solidario de nuestros recursos.

Reclamos

Por reclamos de Energía Eléctrica y Obras Sanitarias los usuarios podrán comunicarse durante las 24 hs. vía WhastsApp al 2284-230707. Allí un asistente virtual los guiará para ingresar los datos a la plataforma de gestión de reclamos.

En ambos casos también podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000.

Por reclamos de Energía Eléctrica los usuarios también podrán comunicarse telefónicamente durante las 24 hs. al 412305/306 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222/212.