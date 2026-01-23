Alerta por temperaturas extremas en Olavarría: solicitan hacer uso racional del agua y la energía | Infoeme
Alerta por temperaturas extremas en Olavarría: solicitan hacer uso racional del agua y la energía

Frente a las altas temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días, desde Coopelectric expresaron la necesidad de hacer un uso racional y solidario del agua y la energía.

Por eso recomendaron:

 

  • Graduar el aire acondicionado en 24°.
  • Utilizar lámparas led en la iluminación de tu hogar.
  • No dejar luces encendidas en espacios sin uso.
  • Mantener los televisores apagados en aquellos ambientes en los cuales no se están utilizando.
  • No llenar las piletas con agua de la red y mantenerla utilizando los productos adecuados.
  • En las horas de mayor temperatura evitar el riego, el lavado de autos y veredas.

 

El consumo desmedido puede derivar en inconvenientes o interrupciones de los servicios esenciales. Por ello, apelab al compromiso colectivo, al consumo responsable y solidario de nuestros recursos.

 

Reclamos
 

Por reclamos de Energía Eléctrica y Obras Sanitarias los usuarios podrán comunicarse durante las 24 hs. vía WhastsApp al 2284-230707. Allí un asistente virtual los guiará para ingresar los datos a la plataforma de gestión de reclamos.

En ambos casos también podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000.

Por reclamos de Energía Eléctrica los usuarios también podrán comunicarse telefónicamente durante las 24 hs. al 412305/306 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222/212.

