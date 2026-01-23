Atardecer de Feria: se registraron ventas que superaron las expectativas

El pasado viernes Olavarría disfrutó de una nueva edición de Atardecer de Feria, una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio.

El evento resultó exitoso, lo cual se reflejó no sólo por la masiva concurrencia que transcurrió durante toda la jornada, sino también en el saldo económico recaudado por emprendedores y emprendedoras que formaron parte del evento, dato que surge de una encuesta voluntaria que fue realizada desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio.

Como sucede cada edición, Atardecer de Feria se despliega en torno al Centro Cultural Municipal “San José”, más precisamente sobre la calle Riobamba en el tramo comprendido entre Belgrano y Necochea. Allí puede verse una nutrida y variada oferta no sólo de emprendedores, sino también de artesanos, gastronomía y productores cerveceros, entre otros rubros. En paralelo, se presentan músicos y bandas locales en el escenario principal.

En esta oportunidad participaron 98 emprendedores/as, siendo el rubro dominante, con el 82%, elaboraciones varias y artesanías. El rubro alimenticio ocupó un 5,5% de los puestos, al igual que cosmética y bebidas. El 18% de los y las emprendedores participaba por primera vez de una feria, mientras que más del 60% de los feriantes cuenta con más de un año de experiencia en este tipo de eventos.

A partir de la encuesta voluntaria a los emprendedores que asistieron se logró conocer que se registraron ventas que superaron los 14 millones de pesos. A la par, más del 70% manifestó que sus ventas superaron las expectativas o bien fueron las esperadas. En comparativa con otros espacios feriales, más del 35% consideró que las ventas en “Atardecer de Feria” son superiores, y otro 32% iguales. Es importante destacar que mayoritariamente, más de 90% de los casos coincidieron que la asistencia de público fue “alta” o “muy alta”.

“Atardecer de Feria” tiene como objetivo generar un espacio de comercialización distinto, donde productores y consumidores se encuentren y puedan darse a conocer los productos que son elaborados por olavarrienses, favoreciendo a más y mejores oportunidades para todos.

Este tipo de ferias promueven el encuentro entre emprendedores, generando intercambio de ideas y perspectivas, fortaleciendo relaciones comerciales a mediano y largo plazo; así como también forjando vínculos con referentes del área de cultura.

Atardecer de Feria forma parte del Programa de Fortalecimiento a emprendedores locales de la Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, la cual ha articulado la entrega de más de 38 millones de pesos a través de los programas del Gobierno de la Provincia como Arriba Emprendedores y Emprende tu Comercio. Se aclara al respecto que beneficiarios e integrantes de dichos programas integran el Registro Municipal de Emprendedores y Trabajadores de la Economía Popular, por lo que se invita a sumarse a las personas interesadas.