Defensa al Consumidor: asesoramiento para tramitar los subsidios de luz y gas

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales, puso a disposición una línea de asesoramiento personalizado para tramitar el acceso a los subsidios de los servicios de luz y gas, en función del nuevo esquema vigente que rige desde enero de 2026.

En este sentido, todas aquellas personas que requieran asistencia para iniciar el trámite podrán dirigirse a la oficina de Defensa al Consumidor, ubicada en Coronel Suárez 2843, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

Allí personal del área brindará toda la información necesaria en relación a los requisitos a presentar para recibir el subsidio a la energía eléctrica, gas natural, garrafa o gas propano por redes.

Esta modalidad de atención permitirá que vecinos y vecinas del Partido de Olavarría puedan iniciar el trámite y evacuar todas las dudas con respecto al proceso de inscripción.

A continuación se detallan algunos puntos a tener en cuenta a la hora de solicitar dicha bonificación, que se encuadra dentro del Régimen de Subsidios Energéticos.

¿A quién está dirigido?

Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares, considerando en conjunto a todos los integrantes, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC

Serán incluidos dentro de este segmenta los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBap

Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

¿Qué necesito?

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energia eléctrica y gas por red.

El último ejemplar de tu DNI vigente

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal que utilizás con frecuencia.

¿Cómo hago?

Ingresá al trámite y completá el formulario para registrarte en el Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Seguí los pasos indicados en el formulario con atención. Asegurate de revisar todos los datos ingresados. Este documento tiene carácter de Declaración Jurada