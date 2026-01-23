Iniciaron los trabajos de fortalecimiento y contención de la ladera del arroyo Tapalqué | Infoeme
Iniciaron los trabajos de fortalecimiento y contención de la ladera del arroyo Tapalqué

El Municipio de Olavarría informó que en la jornada de este viernes se iniciaron diversos trabajos sobre la ladera del arroyo Tapalqué, a la altura del puente de calle Hornos. De acuerdo con lo que se explicó desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, tienen como objetivo fortalecer el sector donde, a raíz de las últimas crecidas, se produjo el desmoronamiento de un muro de contención.

Se detalló que, de manera similar a lo realizado sobre la ladera contraria, en su primera instancia se está realizando el volcado y posterior distribución de extractos de hormigón de diverso volumen.

Una vez culminada esa etapa se avanzará posteriormente con un relleno de tierra y cobertura vegetal, para amortiguar el impacto de eventuales crecidas del caudal del arroyo Tapalqué.

Por último, se apela a la colaboración y responsabilidad de las personas que circulen por el sector.

