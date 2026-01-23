Accidente fatal en Pinamar: murió un obrero de la construcción tras caer de un techo

En otro hecho fatal que conmocionó a Pinamar, un obrero murió tras caer desde una altura de unos cuatro metros mientras trabajaba en una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y De los Totora. El accidente ocurrió alrededor de las 19.30 de este jueves, y la víctima falleció en el acto como consecuencia de las lesiones.

Según El Mensajero, la construcción, pensada para una filial del supermercado La Proveeduría, consta de dos pisos y un techo. En este sector, rodeado por un terreno con abundante arena, estaba el trabajador al momento del accidente.

En altura

El obrero estaba trabajando en altura sobre una capa de material aislante cuando, por motivos que son materia de investigación, se precipitó al vacío.

El sistema de sujeción con cuerda que utilizaba no logró detener la caída y el hombre impactó con violencia contra una estructura de hormigón correspondiente a un nivel intermedio de la construcción.

Fueron sus propios compañeros de trabajo quienes dieron aviso al sistema de emergencias 911 tras el hecho. Al arribar al lugar, los equipos médicos constataron el fallecimiento.

Pericias y clausura

Como consecuencia del accidente, la calle Rivadavia fue cortada de manera total para permitir el trabajo de los peritos y de los equipos de seguridad.

Las pericias se extendieron hasta minutos antes de la medianoche y el cuerpo de la víctima fue retirado del lugar alrededor de las 23.30.

Tras las primeras diligencias, la obra fue clausurada de manera preventiva. En tanto, se prevé que este viernes personal de la Policía Científica regrese al lugar para profundizar las actuaciones.

El último antecedente similar registrado en la ciudad ocurrió en 2024, cuando un obrero murió tras caer desde un quinto piso en una obra ubicada sobre la avenida Bunge, a la altura de la calle Del Tridente. (DIB)