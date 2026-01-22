Golf: mucha convocatoria para los 9 hoyos de mitad de semana | Infoeme
 - 22 de Enero de 2026 | 22:05

Golf: mucha convocatoria para los 9 hoyos de mitad de semana

A pesar del intenso calor, el pasado miércoles se jugó el tradicional certamen de mitad de semana y fue con triunfos para Néstor Leiva, Martín Arregui y Ricardo Tresarrieu.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó el Medal Play 9 hoyos con mucha cantidad de participantes que se dividieron en tres categorías.

 

Néstor Leiva con 34 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Juan Messinero con 35 golpes e Iván Recabarren con 36 golpes.

 

En De 14 a 24, la victoria fue para Martín Arregui con 32 golpes con Uma Springer y Leonardo Patane con 34 golpes como escoltas.

 

Por último, en De 25 al Máximo, Ricardo Tresarrieu con 31 golpes se impuso en el desempate automático a Máximo Boubeé y se quedó con el triunfo. José Armendano con 33 golpes completó el podio.

 

La actividad continuará el sábado con el Torneo “Dumont” que se jugará en la modalidad Fourball Americana.

 

Fuente: prensa CAE

 

