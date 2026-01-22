Nuevos entrenadores para Colonias y Cerros y San Martín

Fotos: Prensa Colonias y Cerros // El Fortín // Hinojo

Siguen los movimientos en los equipos olavarrienses y en las últimas horas, Colonias y Cerros y San Martín confirmaron sus equipos de trabajo.

El primer en oficializar su cuerpo técnico y la presencia en el venidero Torneo Unión Regional Deportiva fue Colonias y Cerros.

El “Tricolor” contrató los servicios de Guillermo Rubio que obtuvo su diploma meses atrás y con los primeros entrenamientos, tendrá su primera experiencia con “el título bajo el brazo”. Rubio estará acompañado de Jorge Chamberlain y Maximiliano Dimateo.

Por otro lado, se oficializó que el nuevo director técnico de San Martín será Gabriel Senzacqua. El bahiense radicado en Olavarría iniciará con los trabajos en el “León Serrano” el venidero lunes y estará acompañado por Paolo Rossi.

Además, El Fortín sumó su primer entrenamiento del año con la confirmación del preparador físico. Christian Franciscovich se suma al equipo de trabajo “Fortinero” que inició, en el predio de la avenida Pellegrini, con la pretemporada.

Hinojo, luego de la presentación oficial, también sumó sus primeros movimientos y el nuevo cuerpo técnico encabezado por Gonzalo Ponce trabaja en la conformación del plantel.