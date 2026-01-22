Torneo Regional Amateur: la otra “semi”, goleada de Ferro | Infoeme
Torneo Regional Amateur: la otra “semi”, goleada de Ferro

El pasado domingo, mientras Racing sumaba en Villa Gesell, se disputó la otra Semifinal de la Región Pampeana Sur y fue goleada para Ferro.

En General Pico, Ferro inició la Semifinal regional del Torneo Regional Amateur con goleada y quedó muy cerca de jugar por la consagración.

 

Ferro Carril Oeste de General Pico goleó 4 a 0 a Atlético Ayacucho el pasado domingo ante un buen marco de público.

 

El equipo que dirige “Cachorro” Abaurre fue ampliamente superior a la visita, abriendo el marcador a los 4 minutos del primer tiempo a través de un cabezazo de su artillero Álvaro Klusener que desató el primer festejo de la noche en el “Coloso” y antes del descanso, Facundo Quiroga, que definió correctamente tras una exquisita asistencia de Nicolás Trecco, aumentó la diferencia.

 

En el complemento el juego continuó con trámite de ida y vuelta, y a los 6m. volvió a aparecer la figura goleadora de Klusener, quien terminó de la mejor forma una acción de contra que le permitió a Orueta escapar por el sector derecho y asistir al “Tanque”.

 

Ferro le puso cifras definitivas al encuentro a los 36m. del complemento, con la tercera conversión personal de Klusener, la figura de la noche.

 

La revancha, donde el elenco de Buenos Aires buscará la heroica tendrá lugar el venidero domingo desde las 19:00 y será controlada por una cuaterna de olavarrienses. Valentín Pompei será el arbitro principal del encuentro y estará acompañado por Lautaro Bessia, Agustina Loos y Nicolás Moreno.

 

Fuente: La Reforma

 

