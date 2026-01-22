“Fede” Chingotto y Arturo Coello, equipo en el 20x10

Federico Chingotto volverá a decir presente en la Reserve Cup y para la primera exhibición de la temporada hará equipo junto a Arturo Coello.

En Miami se celebra el primer evento del exclusivo circuito por equipos que combina espectáculo, deporte y lujo. Uno de los equipos estará liderado por Derek Jeter, leyenda del béisbol y emblema de los New York Yankees y el otro tendrá como capitán a Jimmy Butler, estrella de la NBA con los Golden State Warriors y gran aficionado al pádel.

De cara al inicio de la temporada, se producirá ese esperado cruce de parejas ya que Federico Chingotto jugará con Arturo Coello enfrentando a Alejandro Galán y Agustín Tapia, los dos reveses por un lado y los dos drives por otro.

Un experimento que, más allá de lo anecdótico, permitirá ver sobre la pista una mezcla explosiva de estilos: la potencia y el talento de Tapia y Galán frente a la solidez y el equilibrio de Coello y Chingotto.

Aunque se trate de una exhibición, el enfrentamiento entre estas combinaciones promete ser uno de los momentos más esperados de la pretemporada. Más allá del resultado, será una oportunidad única para imaginar nuevos escenarios, medir compatibilidades y, sobre todo, disfrutar del talento de cuatro jugadores que hoy por hoy definen el pádel mundial.

Fuente: Marca