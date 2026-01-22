Joaquín González en el "Taladro" hasta 2028: firmó su primer contrato

Joaquín González firmó su primer contrato como futbolista profesional. Acordó condiciones con Banfield y jugará la venidera temporada en Nueva Chicago.

Joaquín González nació el 29 de abril del 2007, tiene 18 años y juega de mediocampista en la reserva de Banfield, categoría en la que debutó la pasada temporada y hasta se dio el lujo de marcar un gol.

El juvenil con formación en las categorías juveniles del “Taladro” que se desempeña como volante central estampó por primera vez su firma profesional hasta diciembre del 2028.

Luego de la firma del vínculo profesional con la entidad del sur del conurbano, el olavarriense fue cedido a préstamo a Nueva Chicago por una temporada sin cargo y sin opción de compra.

El “Torito” de Mataderos que jugará en la Primera Nacional renovó gran parte de su plantel y uno de los futbolistas nuevos es González que buscará sumar experiencia junto a una extensa lista de incorporaciones, ya que ya llegaron Rodrigo Ramírez (Atlanta), Sebastián Cocimano (San Telmo), Matías Vera (Arsenal), Javier Pereyra (Ciudad de Bolívar), Gerónimo Velozo (Argentino de Quilmes), Guillermo Ferracuti (Atlanta), Dylan Gissi, Gabriel Reta, Bruno Palazzo (Gimnasia de Jujuy), Matías Romero (Chaco For Ever), Facundo Masuero (Defensa y Justicia), Lucas Ambrogio (Atlanta), Emerson Ian Silveira (Argentinos Juniors), Federico Moreno (Deportivo Rincón), Luciano Jachfe (Mitre de Santiago del Estero), Diego Barros (Argentinos Juniors) y Evelio Cardozo.

Fuente: Prensa Banfield // Solo Ascenso