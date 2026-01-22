Un municipio de la Séptima resaltó el cumplimiento de los vecinos en el pago de tasas | Infoeme
Un municipio de la Séptima resaltó el cumplimiento de los vecinos en el pago de tasas

Durante la mañana de este miércoles, una gran cantidad de personas se acercaron al Palacio Municipal de 25 de Mayo para realizar el pago de tasas municipales, en el marco del cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes.

Desde el que comanda Ramiro Egüen, se destacó el compromiso de los contribuyentes, que permite sostener y fortalecer la gestión pública, garantizando que los recursos recaudados se traduzcan en obras, adquisición de maquinaria y mejoras en los servicios que se prestan en todo el distrito.

Asimismo, se remarcó que el cumplimiento de las tasas municipales resulta fundamental para continuar desarrollando políticas orientadas al crecimiento, el mantenimiento de la infraestructura urbana y rural, y el bienestar de la comunidad.

