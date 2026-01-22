Incendio en el geriátrico: fallecieron dos personas y ya son siete victimas fatales | Infoeme
Jueves 22 de Enero 2026 - 15:43hs
34°
Jueves 22 de Enero 2026 - 15:43hs
Olavarría
34°
Infoeme
 |  comunidad
 - 22 de Enero de 2026 | 14:27

Incendio en el geriátrico: fallecieron dos personas y ya son siete victimas fatales

En las últimas horas se produjo el fallecimiento de otras dos personas que se vieron involucradas en incendio de la residencia de larga estadía "La Sabiduría" ocurrido el pasado 5 de enero.

Ambos eran residentes del hogar y fueron identificados como Héctor Mario Munarriz e Isabel López.

Tras la pérdida, la Municipalidad de Olavarría expresó sus condolencias y apoyo a la familia. 

De esta manera, son siete las personas que perdieron la vida tras el trágico siniestro: Estela María Tacchella, Delia García, Omar Antonio Beratz, Armando Héctor Sosa, Alberto Arturo Dalceggio, Héctor Mario Munarriz e Isabel López.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME