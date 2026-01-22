Incendio en el geriátrico: fallecieron dos personas y ya son siete victimas fatales

En las últimas horas se produjo el fallecimiento de otras dos personas que se vieron involucradas en incendio de la residencia de larga estadía "La Sabiduría" ocurrido el pasado 5 de enero.

Ambos eran residentes del hogar y fueron identificados como Héctor Mario Munarriz e Isabel López.

Tras la pérdida, la Municipalidad de Olavarría expresó sus condolencias y apoyo a la familia.

De esta manera, son siete las personas que perdieron la vida tras el trágico siniestro: Estela María Tacchella, Delia García, Omar Antonio Beratz, Armando Héctor Sosa, Alberto Arturo Dalceggio, Héctor Mario Munarriz e Isabel López.