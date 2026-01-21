Claudio Pinedo dejó de ser el DT de Municipales

Municipales interrumpió el ciclo de Claudio Pinedo a cargo del equipo principal tras no llegar a un acuerdo económico para el 2026.

