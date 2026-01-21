Claudio Pinedo dejó de ser el DT de Municipales | Infoeme
Miércoles 21 de Enero 2026
Miércoles 21 de Enero 2026
 deportes
 Fútbol Femenino
 21 de Enero de 2026

Claudio Pinedo dejó de ser el DT de Municipales

Días atrás se dio a conocer que, Claudio Pinedo dejó de ser el Director Técnico de la Primera División Femenina del Club Municipales.

Municipales interrumpió el ciclo de Claudio Pinedo a cargo del equipo principal tras no llegar a un acuerdo económico para el 2026.

 

Municipales y Claudio Pinedo terminaron el vínculo días atrás tras no llegar a un acuerdo económico para la venidera temporada luego de que la entidad se consagrara campeón del año en la Liga de Fútbol de Olavarría.

 

El alejamiento del DT de la entidad del sindicato se produjo en buenos términos a pesar del final de un proceso que se extendió durante tres temporadas y finalizó con la obtención del título.

